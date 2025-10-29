Мурзін — про склад збірної у відборі на Євробаскет-2027: «Задоволений формою лідерів»
Наставник української команди повідомив про повернення до збірної досвідченої Ольги Алексейчик
Головний тренер жіночої збірної України Євген Мурзін поділився думками про склад команди на старт кваліфікації Євробаскету-2027.
Наставник відзначив повернення до національної команди досвідченої Ольги Алексейчик, яка має посилити гру на позиції першого номера. Слова наводить ФБУ.
Ми запросили до складу досвідчену Ольгу Алексейчик — вона повинна допомогти на позиції розігрувальної. Також будемо уважно стежити за молодими гравчинями — Ковтун і Панчук. Усі дівчата отримують ігровий час у своїх клубах, і це радує. Наші лідери грають багато, чим я задоволений.
Окремо тренер прокоментував прикру кадрову втрату — травму однієї з ключових гравчинь, Дарії Дубнюк.
На жаль, втратили Дарію Дубнюк. Вона чудово розпочала сезон у Польщі, але наприкінці одного з матчів отримала серйозну травму — розрив хрестоподібної зв’язки коліна.
У листопаді українки стартують у відборі в групі E, де зіграють проти Чорногорії, Болгарії та Азербайджану.
Календар матчів у групі Е:
12 листопада. Подгориця, Чорногорія
20:00 Чорногорія — Україна
15 листопада. Рига, Латвія
18:30 Україна — Болгарія
18 листопада. Рига, Латвія
18:00 Україна — Азербайджан
Ще три матчі кваліфікації на чемпіонат Європи-2027 жіноча збірна України проведе у березні 2026 року.
