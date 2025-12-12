Олег Шумейко

Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс в інтерв’ю ФБУ поділився очікуваннями від зустрічей команди зі збірною Іспанії у другому ігровому вікні кваліфікації чемпіонату світу-2027.

З якою психологією після цих двох перемог ми маємо підходити до матчів проти Іспанії?

Мова не тільки про Іспанію. Найважливіше в професійному спорті не те, проти кого, де ти граєш та в якому ти складі. Головне – це ментальність переможця. Ми не маємо під когось підлаштовуватися, ми маємо виходити та грати в свій баскетбол, адже в професійному спорті дуже важлива – повага до самих себе та команди. Треба грати фізично та агресивно, а гра покаже, хто сильніший. Якщо дивитися на назви, прізвища та титули суперників перед матчем, ти вже програв. Ми маємо побудувати ментальність команди, яка готова перемогти будь-кого. На майданчику все починається з того, як ти думаєш.

Ви були в Кордові з командою, коли в лютому 2022 року почалася велика війна в Україні. За чотири роки після її початку ми знову зіграємо в Іспанії...

Ви не можете уявити, як би я хотів зіграти проти них в Києві чи будь-якому іншому українському місті. І рано чи пізно це станеться. Важко вже говорити про якісь емоції, є злість, коли ми говоримо про це, але, як я вже казав, я маю контролювати свої емоції.

Наступні поєдинки кваліфікації синьо-жовті проведуть 27 лютого та 2 березня 2026 року – суперником буде збірна Іспанії.

Результати ігрового дня НБА.