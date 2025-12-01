Головний тренер чоловічої команди України з баскетболу Айнарс Багатскіс висловився про старт у кваліфікації чемпіонату світу-2027. Наставника збірної цитує ФБУ:

Головна сила Данії в грі на підбираннях. За цим показником вони одні з кращих в Європі, оскільки я бачив їх попередні матчі. Вони дуже агресивні на щиті. На початку ми втрачали підбирання, але в кінці повністю їх контролювали. Також зіграв роль захист проти швидких відривів. Проти Данії це приносить успіх, якщо не 100% гарантію перемоги.

Найважливішим є те, що ми почали цей спринт в кваліфікації двома перемогами. Я задоволений якістю баскетболу. Статистика цього матчу і попереднього є результатом роботи гравців. Я тренував збірну Латвії і знаю, що іноді за національну команду гравці виступають краще. Вони краще знають один одного. Більшість гравців в збірній виступили краще, ніж в своїх клубах. Це сигнал для тренерів, як краще використовувати баскетболістів.

Я вже говорив раніше, що Олександр Ковляр на 100% готовий до ролі лідера. Не так багато гравців в Європі стають кращими в збірній в трьох матчах поспіль. У відведені хвилини він використовує свій талант в нападі, але при цьому також відпрацьовує в захисті. Йому доводиться оборонятися проти кращого атакувального гравця суперника, він б'ється. Більшість його кидків є якісними. В НБА кидають м'яч, коли бачать кільце, але Ковляр чудово оцінює ситуацію і приймає правильні рішення. Можна виконати 50 кидків за матч, але чи всі вони хороші і йдуть на користь партнерам по команді? Ковляр – гравець топ-рівня в європейському баскетболі, лише небо є для нього межею розвитку.