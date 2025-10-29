Олег Гончар

Розігруючий Даллас Маверікс Брендон Вільямс був заарештований у міжнародному аеропорту Даллас-Форт-Ворт за зберігання менше двох унцій (близько 37 грамів) марихуани. Про це повідомляє DLLS Sports.

Затримання сталося у вихідні, коли гравець перебував у короткостроковій відпустці. Останні два матчі команди він пропустив через «особисті обставини».

У нинішньому сезоні 2025/2026 24-річний Вільямс провів на майданчику лише 19 хвилин, відзначившись трьома результативними передачами без набраних очок. Він приєднався до Маверікс як бездрафтовий новачок після виступів у G-Лізі.

Маверікс поки не дали офіційних коментарів щодо інциденту.

