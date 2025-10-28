Великий скандал у НБА. Гравця та тренера заарештувало ФБР
Біллапса підозрюють у незаконних азартних іграх, а Розьє взяли під варту у рамках розслідування щодо ставок на спорт та азартних ігор
близько 3 годин тому
Террі Розьє (№2) / Фото: Getty Images
У НБА пролунав гучний скандал. Тренера Портленда Чонсі Біллапса та захисника Маямі Террі Розьє заарештувало ФБР.
Наставника Трейл Блейзерс підозрюють в участі у незаконних азартних іграх, у той час як гравець потрапив під варту у рамках розслідування щодо ставок на спорт та азартних ігор, повідомляє інсайдер Шемс Чаранія. Відзначимо, що у півтора роки тому після доведення схожих до Розьє звинувачень Джонтей Портер був довічно дискваліфікований НБА.
Нагадаємо, що напередодні Потрленд поступився Кліпперс.
