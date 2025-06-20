Індіана перемогла Оклахому та перевела фінал НБА у сьомий матч
Заключна зустріч визначить нового чемпіона ліги
близько 1 години тому
У фінальній серії НБА відбувся шостий матч між Індіаною та Оклахомою-Сіті. Пейсерс здобули перемогу та перевели протистояння у вирішальний сьому зустріч, де і визначиться новий чемпіон.
Плей-оф НБА. Фінал
Індіана – Оклахома-Сіті 108:91 (28:25, 36:17, 26:18, 18:31) Рахунок у серії – 3:3
Індіана: Нембхард 17, Сіакам 16 + 13 підбирань, Халібертон 14, Несміт 10, Тернер 3 – старт; Топпін 20, Макконнелл 12 + 9 підбирань + 6 передач, Шеппард 7, Брайант 4, Бредлі 3, Матурін 2, Джонсон 0, Ферфі 0.
Оклахома-Сіті: Гілджес-Александер 21 + 8 втрат, Джейлен Вільямс 16, Хартенштайн 10, Холмгрен 4, Дорт 3 – старт; Джо 11, Джейлін Вільямс 7, Віггінс 5, Джонс 4, К. Вільямс 3, Дженг 3, Мітчелл 2, Воллес 2, Карузо 0.