Олег Гончар

Лідер Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі пропустить майбутній Матч усіх зірок НБА через травму коліна. Про це повідомив журналіст та інсайдер ClutchPoints Бретт Сігел у соціальній мережі X.

Причиною відсутності Каррі став синдром пателофеморального болю, більш відомий як «коліно бігуна». Загострення травми сталося два тижні тому під час індивідуального тренування. Попри біль, баскетболіст намагався продовжувати виступи, однак був змушений достроково завершити матч проти Детройт Пістонс. Після цього Каррі пропустив уже чотири гри поспіль.

Наразі єдиним рекомендованим методом лікування для захисника є повноцінний відпочинок. За планом тренерського штабу Ворріорз, Каррі має повернутися на паркет 20 лютого — одразу після паузи на Матч усіх зірок — у грі проти Бостон Селтікс.