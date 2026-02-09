Нью-Йорк, Маямі, Торонто та Кліпперс здобули перемоги у регулярному чемпіонаті НБА
Кавай Леонард і Джейлен Брансон стали головними героями матчів
16 хвилин тому
У регулярному чемпіонаті НБА відбулися чотири матчі.
Міннесота поступилася Кліпперс, у складі найрезультативнішим став Кавай Леонард, який набрав 41 очко.
Бостон не зміг нав’язати боротьбу Нью-Йорку. У складі Нікс 31 очко записав до свого активу Джейлен Брансон.
Бостон — Нью-Йорк 89:111 (24:35, 29:25, 15:25, 21:26)
Вашингтон — Маямі 101:132 (33:37, 19:37, 23:33, 26:25)
Торонто — Індіана 122:104 (21:20, 25:28, 44:26, 32:30)
Міннесота — Кліпперс 96:115 (19:23, 23:31, 17:26, 37:35)
Юта Михайлюка не змогла здолати Орландо, Лейкерс дотиснули Шарлотт.