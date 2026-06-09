Денис Сєдашов

Рада Євроліги затвердила новий формат Єврокубка, який набере чинності з сезону-2026/2027. Кількість учасників другого за престижністю європейського турніру зросте до 32 клубів. Про це повідомляє портал Basket News.

Команди поділять на чотири групи по вісім колективів. До стадії плей-оф виходитимуть по чотири найкращі клуби з кожної групи.

Постсезон розпочинатиметься з 1/16 фіналу. Переможці в парах визначатимуться у серіях до двох перемог.

Повний список учасників на наступний сезон оголосять пізніше. Чинним володарем трофея є французький Бурк.

Трампа освистали в Нью-Йорку на фіналі НБА.