Головний тренер чоловічої збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс розповів про кадрову ситуацію в команді перед липневими матчами кваліфікації ЧС-2027. Керманич пояснив причини відсутності кількох досвідчених виконавців та оцінив приїзд гравця НБА Святослава Михайлюка. Слова наводить ФБУ.

Фахівець зазначив, що через травми та сімейні обставини національній команді не допоможе ціла група ключових баскетболістів, що змушує тренерський штаб коригувати ігрові схеми.

Цього разу в складі будуть Михайлюк, Кобзистий, Ковальов. Не буде Липового, який пропустить матчі за сімейними обставинами, Новицького, який ще не відновився повністю після травми. Він почав тренуватися, але ще не готовий грати. Також не буде Санона з Близнюком, які травмовані, через проблеми зі здоров'ям не допоможе Зотов.

Приїзд Михайлюка? Ми дуже розраховуємо на майстерність Свята і те, що він допоможе команді, як він це робив раніше, коли приїздив до збірної. Щодо його ігрових якостей не може бути жодних питань: це гравець, який знає, що робити з мʼячем, буде корисним на обох кінцях майданчика. Це серйозне підсилення для збірної.

Окремо хотів би сказати про Липового, адже я дуже хотів бачити його в команді. Із ним мы могли б бути більш універсальним складом, грати великою, рухливою пʼятіркою, в якій усі гравці могли б кидати. Наприкінці сезону в Румунії він демонстрував гру високої якості та мав солідну статистику. Тому мені доведеться дещо поміняти.

Буде цікаво подивитися, як перші кроки за збірну зробить Кобзистий… Хоча він вже грав за збірну. Але це будуть його перші офіційні матчі в складі національної команди. Дуже розраховували на Леня, але, на жаль, його не буде. Травма все змінила.