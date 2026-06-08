Михайлюк та Кличко у ростері. Оголошено склад збірної України з баскетболу на матчі відбору ЧС-2027
Синьо-жовті проведуть матчі проти Грузії та Данії
7 хвилин томуПідписатися в
Чоловіча збірна України з баскетболу 19 червня розпочне підготовку до фінальних поєдинків першого етапу кваліфікації чемпіонату світу 2027 року.
У межах цього вікна синьо-жовті проведуть дві зустрічі. 2 липня підопічні Айнарса Багатскіса зіграють номінально домашній матч проти Грузії в Ризі. 5 липня українська команда закриє етап гостьовим поєдинком у Копенгагені проти Данії.
Керманич національної команди Айнарс Багатскіс визначив перелік із 14 гравців, які готуватимуться до майбутніх ігор:
Захисники: Олександр Ковляр (Будучность, Чорногорія), Денис Лукашов (Рігас Зеллі, Латвія), Єгор Сушкін (Київ-Баскет, Україна), Ілля Титртишник (Basket Academy Catarzano, Італія), Святослав Михайлюк (Юта Джаз, НБА).
Форварди: Іван Ткаченко (Задар, Хорватія), Олександр Кобзистий (Університет Орегону, NCAA), Андрій Войналович (Сабах, Азербайджан), Артем Ковальов (Янкі Арк, Тайвань), В’ячеслав Бобров (Динамо, Румунія), Данііл Шеліст (Ов’єдо, Іспанія).
Центрові: Данііл Сипало (Дніпро, Україна), Максим Кличко (Університет Східної Кароліни, NCAA), Дмитро Скапінцев (Хапоель Єрусалим, Ізраїль).
Тренерський штаб: Головний тренер — Айнарс Багатскіс. Асистенти — Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс, Олександр Томаревський.
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