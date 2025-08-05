Олег Шумейко

Розігруючий збірної України Олександр Ковляр в інтерв’ю ФБУ висловився про зустрічі прекваліфікаційного раунду чемпіонату світу-2027:

Я знаю декілька гравців. Звичайно, зараз ми починаємо розбирати суперників. Головне, що в 2025 році ми не маємо думати, що хтось буде грати погано. Баскетбол розвивається, ми маємо поважати всіх суперників, з якими ми гратимемо. Це перше, що ми маємо робити – поважати ці команди.

Наскільки великою мотивацією для тебе є виступ із національною збірною на великому турнірі?

Це було б велике досягнення для мене. Окей, ми не вийшли на Євробаскет, але наша наступна ціль – вдруге в нашій історії вийти на чемпіонат світу. Побачимо, як складатиметься наше життя, але ми будемо боротися за цей шанс.

Розклад матчів збірної України у прекваліфікації ЧС-2027.