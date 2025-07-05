Ковляр продовжить кар'єру у Чорногорії
Український розігруючий підписав контракт з Будочностю
близько 1 години тому
Фото: ФБУ
Розігруючий збірної України Олександр Ковляр продовжить кар'єру в Чорногорії, уклавши контракт на два роки з клубом Будучность. Повідомляє пресслужба команди.
Ковляр минулий сезон провів у литовському Літкабелісі, допомігши команді завоювати бронзові нагороди чемпіонату Литви.
За 45 матчів у національній лізі український розігруючий набирав у середньому 13,6 очка, робив 5,2 передачі, 2,0 підбирання та 1,1 перехоплення
Відзначимо, що минулого сезону Будучность стала чемпіоном Чорногорії, дійшла до фіналу Адріатичної ліги та виступала у плейофі Єврокубка, де вибула на першому етапі.
Михайлюк залишиться гравцем Юти на наступний сезон.
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