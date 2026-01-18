Кривбас, Дніпро, Київ-Баскет і Ніко-Баскет здобули перемоги у Суперлізі
Чотири матчі було зіграно в черговому турі
близько 1 години тому
Фото: ФБУ
У баскетбольній Суперлізі GGBET відбулося чотири поєдинки.
Прикарпаття-Говерла – Кривбас 72:87 (11:23, 16:22, 20:20, 25:22)
Рівне – Дніпро 73:101 (12:29, 16:26, 24:24, 21:22)
Київ-Баскет – БК Запоріжжя 78:62 (23:15, 25:19, 11:10, 19:18)
Старий Луцьк – Ніко-Баскет 77:81 (14:23, 19:20, 19:19, 25:19)
Київ Баскет переміг Дніпро у матчі Суперліги: огляд матчу.
Поділитись