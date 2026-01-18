Київ Баскет переміг Дніпро у матчі Суперліги: огляд матчу
Київський клуб здобув домашню перемогу над чинним чемпіоном України
близько 1 години тому
Фото: ФБУ
Київ Баскет здобув перемогу над чинним чемпіоном України Дніпром у центральному матчі ігрового дня баскетбольної Суперліги GGBET, який відбувся в суботу, 17 січня.
Поєдинок у Києві завершився з рахунком 75:69 на користь господарів майданчика.
Суперліга. Регулярний чемпіонат
Київ-Баскет – Дніпро 75:69 (21:23, 21:16, 14:16, 19:14)
