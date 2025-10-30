Михайлюк набрав очки за Юту в матчі проти Портленда
Українець знову зіграв зі старту
близько 1 години тому
Святослав Михайлюк
Український захисник Святослав Михайлюк вийшов у стартовій п’ятірці Юта Джаз у матчі регулярного чемпіонату НБА проти Портленд Трейл Блейзерс (134:136).
Гравець провів на майданчику 23 хвилини, набравши 7 очок, 2 підбирання, 1 передачу та 1 перехоплення. Він реалізував 3 із 5 кидків з гри та 1 із 3 триочкових.
Нагадаємо, раніше Михайлюк вперше в сезоні набрав двозначну кількість очок.