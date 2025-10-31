Олег Гончар

Завдяки перемозі в матчі з Маямі Сан-Антоніо Спьорс увійшов в історію НБА.

Команда Міча Джонсона розпочала сезон з п'ятьох перемог поспіль — це сталося вперше за 53 роки існування франшизи.

Шпори обіграли Маямі 107:101, де Віктор Венбаньяма блиснув 27 очками, 18 підбираннями, 6 асистами та 5 блоками.

Раніше Сперс розгромили Торонто 121:103 (Венбаньяма – 24+15), Бруклін 118:107, Нью-Орлеан 120:116 ОТ і Даллас 125:92.

21-річний француз став першим гравцем в історії з 150+ очками та 20+ блоками за перші п'ять матчів. Середня вік команди – 25.6 років, без травмованого ДеАарона Фокса – ще менше.

На Заході з Спьорс без поразок йде лише Оклахома (6-0). Також немає поразок у Філадельфії та Чикаго.