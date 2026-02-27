Кваліфікація ЧС-2027. Україна – Іспанія. Відеотрансляція
Українці та іспанці зіграють за першу сходинку у групі A
близько 11 годин тому
Фото: FIBA
27 лютого чоловіча команда України з баскетболу проведе матч третього туру кваліфікації чемпіонату світу-2027 з Іспанією.
Трансляція зустрічі Україна – Іспанія пройде на телеканалі Суспільне Спорт за наступним посиланням. Початок – о 15:00 за київським часом.
Відзначимо, що обидві збірні підходять до зустрічі на тлі двох перемог на старті відбору над Данією та Грузією, тож за результатами зустрічі буде визначений одноосібний лідер групи A.