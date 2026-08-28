Кваліфікація до ЧС-2027 з баскетболу. Україна – Греція. Відеотрансляція
Наша команда прийме суперника в Ризі
Збірна України / Фото - ФБУ
У п’ятницю, 28 серпня, чоловіча збірна України проведе матч у рамках відбору на чемпіонат світу-2027.
Українці проведуть у Ризі номінально домашній матч проти Греції. Початок – о 19.00 за Києвом.
Матч у прямому ефірі покажуть платформи «Київстар ТБ» і «Суспільне Спорт».
У товариських матчах Україна зазнала поразки від Арізони Вайлдкетс з NCAA (85:107) і перемогла Латвію (84:82).
31 серпня на виїзді Україна зустрінеться із Чорногорією.
Нагадаємо, Максим Кличко залишив розташування збірної України перед матчами відбору на ЧС-2027.