Головний тренер збірної Греції Василіс Спануліс розповів про підготовку команди до матчів кваліфікації чемпіонату світу 2027 року. Його команда зіграє проти України та Іспанії. Слова фахівця передає SDNA.

Немає тиску, є лише одна мета, яку ми поставили перед собою, – вийти на чемпіонат світу. Хлопці докладають великих зусиль. У нас ще багато роботи попереду, у нас є ще більше тижня для підготовки.

Ми націлилися на гру з Україною. Усе робиться заради цієї гри. Ми готуємося до неї, і я впевнений, що ми покажемо своє хороше обличчя. Я зрозумів, що в кожному вікні команди різні, нам теж нелегко мати різних гравців, але зараз у нас достатньо днів для підготовки, у нас є два товариські матчі, які дуже нам допоможуть. Я вважаю, що у нас є якість і самолюбство, щоб показати кращу гру.

На цей момент у наших думках лише Україна і те, як ми будемо представлені у найкращому фізичному та психологічному стані. Щодня хлопці працюють, щоб бути в найкращому стані, в якому вони можуть бути.