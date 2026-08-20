Тренер збірної Греції заявив, що думає лише про матч із Україною
Синьо-жовті незабаром стартуватимуть у другому раунді відбору на чемпіонат світу-2027
Головний тренер збірної Греції Василіс Спануліс розповів про підготовку команди до матчів кваліфікації чемпіонату світу 2027 року. Його команда зіграє проти України та Іспанії. Слова фахівця передає SDNA.
Немає тиску, є лише одна мета, яку ми поставили перед собою, – вийти на чемпіонат світу. Хлопці докладають великих зусиль. У нас ще багато роботи попереду, у нас є ще більше тижня для підготовки.
Ми націлилися на гру з Україною. Усе робиться заради цієї гри. Ми готуємося до неї, і я впевнений, що ми покажемо своє хороше обличчя. Я зрозумів, що в кожному вікні команди різні, нам теж нелегко мати різних гравців, але зараз у нас достатньо днів для підготовки, у нас є два товариські матчі, які дуже нам допоможуть. Я вважаю, що у нас є якість і самолюбство, щоб показати кращу гру.
На цей момент у наших думках лише Україна і те, як ми будемо представлені у найкращому фізичному та психологічному стані. Щодня хлопці працюють, щоб бути в найкращому стані, в якому вони можуть бути.
Нагадаємо, збірна України в межах підготовки до відбору на ЧС-2027 програла навіть не представнику НБА.