Сергій Разумовський

Чоловіча збірна України з баскетболу провела перший контрольний матч у межах підготовки до другого етапу відбору на чемпіонат світу 2027 року. У литовському Кедайняй українці поступилися університетській команді Аризона Вайлдкетс із рахунком 85:107.

Поєдинок відбувся у четвер, 20 серпня. Українська команда готується до матчів кваліфікації проти Греції та Чорногорії. У спарингу з Аризоною Вайлдкетс збірна України виступала без Святослава Михайлюка та Максима Шульги.

У складі американської команди зіграв Брайс Джеймс – молодший син зірки НБА Леброна Джеймса. 19-річний захисник провів на майданчику 18 хвилин і 53 секунди, набрав п’ять очок, реалізувавши один триочковий і два штрафні кидки, а також виконав два підбирання, три результативні передачі та один блок-шот. В активі баскетболіста також дві втрати.

Аризона Вайлдкетс готується до нового сезону NCAA. У попередньому розіграші команда пробилася до Березневого шаленства та дійшла до півфіналу, де поступилася Мічигану – 73:91. Згодом Мічиган став чемпіоном турніру.

Збірна України продовжить підготовку до другого етапу відбору на чемпіонат світу 2027 року. Її суперниками у кваліфікаційній групі будуть національні команди Греції та Чорногорії.

Товариський матч

Україна – Аризона Вайлдкетс 85:107 (24:33, 20:28, 24:19, 18:27)

Нагадаємо, Лень пропустить перші матчі відбору на ЧС-2027 з баскетболу.