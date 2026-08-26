Форвард збірної України з баскетболу В’ячеслав Бобров поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку проти команди Чорногорії у кваліфікації чемпіонату світу-2027.

Баскетболіст пригадав попередні зустрічі з цим суперником і відзначив важливість повної концентрації протягом усього матчу. Слова наводить Суспільне Спорт.

Треба поважати всі команди, і неважливо, хто приїде, слід виходити й битися. Як було у 2019 році: ми три чверті грали з ними на рівних і були попереду, але потім десь не вистачило сил, припустилися помилок і зрештою програли, хоча мали забирати ту гру. Захищалися добре, але там Нідем влучив три триочкових, були Шехович, Дублєвич…

Зараз у них теж буде команда, яка битиметься. Ми дивилися, як вони грали з румунами на рівних. Вважаю, що треба просто виходити, грати у свій баскетбол, нав’язувати власну гру й битися всі 40 хвилин — не 39 чи 38, а саме 40.