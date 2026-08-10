Сергій Разумовський

Баскетбольний клуб Київ-Баскет оголосив про підписання контракту з українським форвардом Іллею Кабацюрою. Угода розрахована на наступний сезон, тож 30-річний баскетболіст продовжить виступи в українській Суперлізі вже у складі столичної команди. Про трансфер повідомила пресслужба клубу.

Кабацюра приєднається до Київ-Баскета після двох сезонів у складі Прикарпаття-Говерли. За команду з Івано-Франківська форвард виступав із 2023 року та за цей час став одним із ключових гравців колективу.

У минулому сезоні української Суперліги Ілля Кабацюра в середньому за матч набирав 14,4 очка. Крім того, він робив 6,0 підбирання та 2,4 передачі за гру. Такі показники свідчать про його універсальність і важливу роль не лише в завершенні атак, а й у командній взаємодії.

Також форвард виступає за збірну України з баскетболу 3х3. Цього року він разом із національною командою брав участь у кваліфікації чемпіонату Європи. Проте українцям не вдалося подолати відбірковий етап і пробитися до фінальної частини континентальної першості.

Нагадаємо, жіноча збірна України U-18 посіла 14-те місце на Євробаскеті в Дивізіоні В.