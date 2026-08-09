Жіноча збірна України U-18 посіла 14-те місце на Євробаскеті в Дивізіоні В
В останньому матчі синьо-жовті програли Ірландії
Фото: ФБУ
Юніорська збірна України U-18 поступилася Ірландії в останнім матчі чемпіонату Європи у Дивізіоні В.
Українки програли першу половину зустрічі з різницею в два очки, проте в третій чверті ірландки здобули двозначну перевагу та довели гру до перемоги.
Найрезультативнішими у складі України стали Марія Майдан (28 очок, 9 підбирань) і Дар'я Іщук (16 очок, 9 підбирань).
Чемпіонат Європи U-18. Дивізіон В
Україна — Ірландія 62:77 (13:17, 17:19, 17:18, 15:23)
Збірна України виграла 2 із 7 матчів на турнірі та підсумково посіла 14-те місце.
Україна U-18 розгромила Люксембург на чемпіонаті Європи в Дивізіоні В.