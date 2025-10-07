Олег Гончар

Зірка Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс оголосив про сіквел свого знаменитого телевізійного спецвипуску «Рішення» 2010 року, коли він шокував світ, перейшовши з Клівленд Кавалірс до Маямі Хіт. Про це він повідомив у соцмережі X.

«Рішення всіх рішень. 7 жовтня. 12:00 за тихоокеанським часом». Леброн Джеймс

Леброн також опублікував відео, де він сидить на знімальному майданчику, подібно до оригінального шоу з репортером Джимом Греєм в 2010 році.

У 40-річного баскетболіста, який нещодавно активував опцію продовження контракту на сезон-2025/2026, це перший сезон, який йде останнім за контрактом.