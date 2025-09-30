Олег Гончар

Зірковий легкий форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс прокоментував рішення клубу не пропонувати йому новий контракт у це міжсезоння НБА.

Баскетболіст сам активував опцію продовження угоди на сезон-2025/26, що стане першим в його кар’єрі сезоном із контрактом, що завершується.

«Я цілком не переживаю через контракти — це мене зовсім не хвилює». Леброн Джеймс

Леброн висловив вдячність за можливість продовжувати грати в улюблену гру на цьому етапі кар’єри. 40-річний Джеймс, який є одним із лідерів команди, додав, що зосереджений на грі, а не на контрактних питаннях.