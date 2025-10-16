Олег Гончар

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс може не вийти на майданчик до грудня через ішіас – роздратування сідничного нерва, повідомляє Lakers Daily з посиланням на larrybrownsports.com.

40-річний баскетболіст сподівався пропустити лише передсезонні ігри та перший тиждень регулярного чемпіонату НБА, але реабілітація затягується. Це означає, що Джеймс уперше в кар’єрі не зіграє в стартовому матчі сезону, який відбудеться 21 жовтня проти Голден Стейт Ворріорз.

Минулого сезону Леброн набирав у середньому 24,2 очка за гру в регулярному чемпіонаті та 25,4 очка в п’яти матчах плей-офф.

Нагадаємо, Леброн Джеймс наближається до двох важливих рекордів НБА.