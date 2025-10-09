Олег Гончар

40-річний форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс у своєму 23-му сезоні НБА може побити два легендарні рекорди ліги — за кількістю зіграних матчів та влучних кидків із гри, повідомляє Statitudes.

Наразі Джеймс зіграв 1562 матчі, відстаючи на 49 ігор від Роберта Паріша, який утримує рекорд із 1611 матчами. Якщо Леброн зіграє щонайменше 49 ігор у сезоні 2025/26, він може обійти Паріша наприкінці лютого або на початку березня 2026 року.

Також Джеймс наблизився до рекорду Каріма Абдул-Джаббара за влучними кидками з гри (15 837). З 15 088 влучань Леброну потрібно ще 349, щоб стати лідером. З середнім показником 600 влучань за сезон із «Лейкерс», він може досягти цього рубежу в лютому-березні 2026 року.

Минулого сезону Леброн провів 70 матчів, демонструючи середні показники 24,4 очка, 7,8 підбирання та 8,2 передачі за гру.

Нагадаємо, Джеймс пропустить передсезонну підготовку Лейкерс.