Володимир Кириченко

Легкий форвард та головна зірка Лейкерс Леброн Джеймс пропустить усю передсезонну підготовку через подразнення сідничного нерва. Про це для basketnews.com повідомив інсайдер Шемс Чаранія.

Попри травму, очікується, що Леброн буде готовий вийти на майданчик у матчі-відкритті регулярного сезону, який пройде вдома проти Голден Стейт 21 жовтня.

Цього сезону Леброн розпочинає свій 23-й рік у лізі та відсвяткує 41-річчя у грудні.

Минулого сезону Джеймс провів 70 матчів, у середньому набираючи 24,4 очка, 7,8 підбирання та 8,2 передачі.

Раніше Леброн оголосив про сіквел свого знаменитого телевізійного спецвипуску «Рішення» 2010 року.