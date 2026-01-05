Леброн – на другому місці в історії НБА за кількістю результативних передач
Зірка Лейкерс продовжує оновлювати рекорди ліги
близько 2 годин тому
Леброн Джеймс / Фото - CNN
Зірковий форвард Лейкерс Леброн Джеймс піднявся на друге місце в історії за кількістю результативних передач за кар’єру.
Під час матчу з Мемфісом Леброн набрав 26 очок, 7 підбирань та 10 передач за 37 хвилин.
Джеймс обійшов Кріса Пола в загальному заліку асистів, якщо поєднати матчі регулярного сезону та плей-оф. Загалом на рахунку Джеймса 13 786 асистів.
Лейкерс здобули перемогу з рахунком 120:114.
