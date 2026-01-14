О’Ніл назвав десятку найкращих баскетболістів в історії
Чотириразовий чемпіон НБА вважає Майкла Джордана найвеличнішим баскетболістом в історії
близько 1 години тому
Чотириразовий чемпіон НБА Шакіл О’Ніл поділився власною версією десятки найкращих баскетболістів в історії.
В інтерв’ю Netflix легендарний центровий назвав лідером рейтингу шестиразового чемпіона ліги Майкла Джордана, поставивши його вище за Кобі Браянта та Леброна Джеймса.
Топ-10 найкращих баскетболістів за версією Шакіла О’Ніла:
Майкл Джордан
Кобі Брайант
Леброн Джеймс
Меджик Джонсон
Білл Расселл
Вілт Чемберлен
Ларрі Берд
Хакім Оладжувон
Тім Данкан
Джуліус Ірвінг
