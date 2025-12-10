Олег Гончар

Лідер Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс вважає сезон 2017/2018 рр. своїм ігровим піком. Про це він розповів в ефірі подкасту Mind the Game.

Джеймс заявив, що саме в сезоні 2017/2018 рр. почувався найбільш універсальним і був переконаний, що на майданчику не робить жодних помилок — ані в захисті, ані в атаці.

Джеймс наголосив, що тоді міг виконувати будь-яку дію, яку хотів, і це було відчуття іншого рівня порівняно з теперішнім. Також він підкреслив, що відіграв усі 82 матчі регулярного чемпіонату та плей-оф, загалом понад 100 поєдинків, і саме тоді зійшлися всі ключові фактори.

У тому сезоні за Клівленд Джеймс набирав 27,5 очка, 8,6 підбирання, 9,1 передачі в регулярці та 34 очка, 9,1 підбирання, 9 передач у плей-оф. Кавс дійшли до Фіналу НБА, де поступилися Голден Стейт 0-4.

