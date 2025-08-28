Олег Гончар

20-річна модель OnlyFans Софі Рейн заявила, що її заробітки за 2024 рік склали $43 млн, що наближається до річного доходу зірки НБА Леброна Джеймса у $56 млн.

Рейн розповіла, що за півтора року заробила $83 млн, підтвердивши це скриншотом своїх доходів у соціальних мережах.

У сезоні НБА 2024/2025 Леброн Джеймс, як гравець Лос-Анджелес Лейкерс, провів 75 матчів, включаючи плей-оф, набираючи в середньому 24,5 очка, 7,9 підбирання та 8 передач за гру. Його зарплата за цей період склала $48,7 млн, а загальний дохід із урахуванням спонсорських угод сягнув $133,7 млн.

Рейн, яка почала кар’єру на OnlyFans у 2023 році, підкреслила, що її контент залишається відносно стриманим, і вона не вважає себе «порнозіркою», наголошуючи, що є вірянкою.

