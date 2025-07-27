Інсайдер НБА Марк Стейн повідомив, що зірка Лос-Анджелес-Лейкерс Леброн Джеймс зацікавлений у переході в Даллас.

Цитує Стейна basketnews.com.

«Я вважаю, що Леброн Джеймс справді щиро зацікавлений у грі за Даллас. Майте на увазі, що він добре освоївся поза межами майданчика в Лос-Анджелесі. Це був основний дім його родини протягом останніх семи років, і він будує новий будинок у Беверлі-Гіллз.

Щоб грати деінде на цьому етапі свого життя та кар'єри, цілком можливо, знадобиться місце, яке забезпечить особливий рівень комфорту, щоб відірвати його від усього цього.

Маверікс, здається, мають унікальну можливість запропонувати це, враховуючи те, скількох людей у Далласі він уже добре знає, від генерального менеджера Ніко Гаррісона та тренера Джейсона Кідда до колишніх товаришів по команді Ентоні Девіса та Кайрі Ірвінга».