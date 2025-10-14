Михайлюк зіграв за Юту проти Далласа в передсезонці
Українець набрав очки в поєдинку з Маверікс
38 хвилин тому
Святослав Михайлюк
Український баскетболіст Юти Джаз Святослав Михайлюк зіграв у предсезонній грі з Даллас Маверікс.
Команда українця програла з рахунком 101:114. Святослав провів на майданчику понад 13 хвилин, за які набрав два очка (1 з 2 2-очкових), зробив два підбори.
Нагадаємо, раніше Михайлюк більш результативно провів матч проти Г’юстона.
Раніше Михайлюк звинуватив головного тренера збірної України Айнарса Багатскіса в образах, маніпуляціях й не хоче з ним працювати.