Олег Гончар

Український баскетболіст Юти Джаз Святослав Михайлюк зіграв у предсезонній грі з Даллас Маверікс.

Команда українця програла з рахунком 101:114. Святослав провів на майданчику понад 13 хвилин, за які набрав два очка (1 з 2 2-очкових), зробив два підбори.

Нагадаємо, раніше Михайлюк більш результативно провів матч проти Г’юстона.

Раніше Михайлюк звинуватив головного тренера збірної України Айнарса Багатскіса в образах, маніпуляціях й не хоче з ним працювати.