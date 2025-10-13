Шульга провів третій матч за Бостон у передсезонці
Українець відзначився в поєдинку проти Клівленда
близько 1 години тому
Максим Шульга
Український баскетболіст Максим Шульга провів свій третій матч за Бостон Селтікс у передсезонних поєдинках НБА.
У грі проти Клівленд Кавальєрс (107:138) українець відіграв 4 хвилини 43 секунди.
За цей час Шульга набрав 2 очки (реалізувавши обидва штрафні кидки), зібрав 2 підбирання та віддав 2 асисти. Матч завершився поразкою Бостона.
Раніше повідомлялося, що Шульга виступатиме за фарм-клуб Селтікс у G-лізі.
22-річний українець був задрафтований під 57-м загальним номером.
