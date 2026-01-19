Лень відповів, чи планує повертатися до збірної України
Центровий не виключає виступів за «синьо-жовтих» у майбутньому
близько 1 години тому
Фото: FIBA
Центровий Реала Олексій Лень в інтерв’ю Maincast Sport висловився про можливе повернення до виступів за національну команду України з баскетболу:
Я стежу за всім, спілкуюся з хлопцями. З деякими з них я дуже хочу пограти ще. Тому так, на це (повернення до збірної України) є шанси десь у майбутньому.
Нагадаємо, що напередодні Лень з Реалом обіграв у Євролізі Барселону.