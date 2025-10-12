Олег Шумейко

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс через травму сідничних м’язів пропустить 3-4 тижні та не зіграє на старті сезону-2025/26 регулярного чемпіонату НБА, повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

Зірковий баскетболіст вперше у кар’єрі пропустить матч-відкриття сезону у рекордний 23-й рік у лізі. Відзначимо, що спочатку були очікування, що Леброн не зіграє тільки у матчах «передсезонки» Національної баскетбольної асоціації.

Нагадаємо, що Джеймс наближається до двох рекордів НБА.