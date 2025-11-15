Олег Шумейко

Центрова збірної України з баскетболу Міріам Уро-Ніле висловилася в інтерв’ю ФБУ про перемогу над Чорногорією та зустріч з Болгарією у рамках кваліфікації Євробаскета-2027.

Які емоції та враження після першої перемоги у відборі?

Дуже гарні емоції, адже ми серйозно готувалися до цього матчу та перемогли. Старалися виграти у Чорногорії, перемога була дуже потрібна, тому були раді. Так, у нас були помилки, без яких можна було б обійтися, але все одно більшість із того, що ми планували, ми виконали. Нам допомогло те, що чорногорки не забили дальні кидки і те, що вони не забили багато штрафних.

За рахунок чого тобі вдалося продемонструвати вдалу гру в стартовому матчі?

По-перше, за рахунок того, що я зіграла пік-н-рол з Аліною (Ягуповою). Їм треба було обирати, проти кого захищатися більше – проти мене, чи проти неї. Звісно вони йдуть після пік-н-ролу за нею, тому я залишалася сама і мені треба було просто атакувати. Звичайно, вдала гра додає впевненості. Морально краще, ніж почати якось інакше. Тому, я дуже рада, що допомогла команді перемогти. Сподіваюся, так буде і далі.

На чому треба робити акцент у матчі проти Болгарії?

Треба робити акцент на триочкових і бігти, адже вони не такі швидкі, як ми. Ми знаємо, що в них є дві лідерки – Хаалія Хіллсмен та Борислава Христова. Будемо більше відштовхуватися від них, адже нам треба буде закрити під кільцем велику і не дати розігратися маленькій. Тому треба буде більше пісдтраховувати від великої.

До команди приєднається Євгенія Путра, наскільки це допоможе команді?

Це допоможе, адже вона також була з нами на минулому вікні. Буде добре і думаю, що за рахунок того, що вона велика… Я теж граю пʼятого номера, але я не така висока, як Женя. Тому їй буде трошки легше в захисті, вона допоможе мені та Тані (Юркевічус).

Як пройшла твоя стартова частина сезону в клубі?

Я задоволена в цій команді (швейцарський Ньон), тому я там і залишилася. Але зараз було важко фізично, адже ми майже півтора місяці грали на виїзді. Все інше – нормально, готуємось до продовження сезону, але вже після виступів за збірну.

Нагадаємо, що зустріч Україна – Болгарія відбудеться 15 листопада. Старт – о 18:30 за київським часом.