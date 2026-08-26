Капітан збірної України з баскетболу Денис Лукашов розповів про підготовку команди до матчу проти Греції у кваліфікації чемпіонату світу-2027.

Баскетболіст відзначив високий рівень суперника та підкреслив налаштованість української збірної на позитивний результат. Слова наводить ФБУ.

Ми вже почали розбирати збірну Греції, дивилися відео, почали готуватися. Нам не потрібно особливе представлення цієї команди — вони бронзові призери останнього чемпіонату Європи. Майже всі гравці виступають у командах Євроліги, грають на високому рівні, у них приїхали майже всі за винятком Яніса, який не зміг приєднатися до Греції в цьому вікні. Вони зазнали двох поразок під час попереднього ігрового вікна, але зараз будуть у бойовому складі і намагатимуться зробити все, щоб забрати дві перемоги. Так само, як і ми.

Думаю, все буде добре. Був план, відповідно до якого ми трошки раніше почали готуватися. Ми продовжуємо цього плану притримуватися, тренери знають, що нам треба було робити. Певні навантаження насправді були, але зараз все добре, ми готуємось до матчу. Впевнений, що всі будуть якнайкраще готові до цих матчів.