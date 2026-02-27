Розігруючий збірної України Денис Лукашов в інтерв’ю Суспільне Спорт висловився про поразку від Іспанії (66:86) у кваліфікації чемпіонату світу-2027:

Дві з половиною чверті ми боролися на рівних з іспанцями, а потім були вимушені помилки, насамперед у захисті. Дали іспанцям виконати вільні 3-очкові, чим вони скористалися. Тренер не раз наголошував, що треба давати агресію, не розслаблятися у жодному разі, навіть якщо це останні секунди на володінні м'ячем. На жаль, ми не виконали цю установку. Авжеж, вони влучили ці кидки, бо у цих гравців є клас і вони знають, як карати за ці помилки. На жаль, вони це довели та показали. Ми втратили цю перемогу.

Не можу сказати, що було якесь хвилювання, бо ми добре розпочали першу чверть. Потім ми закінчили половину, а в них майже не було вільних відкритих кидків. У другій (половині) ми їм дали, і вони цим скористалися, відчули цю впевненість і почали грати більш вільно, комфортно та впевнено. Майже від кожного гравця почала йти агресія, впевненість. Вони усі влучали (3-очкові), це не була від когось одного. Отримали цю впевненість і вже почали грати на своєму рівні.

У жодному разі не було ніякого мандражу. Ми налаштувалися. Грали неодноразово з іспанцями та розуміли, з ким граємо. І, якщо бути відвертими, нам нема чого втрачати – треба виходити та грати. Немає різниці, це буде Іспанія чи якась інша збірна – тут кожна гра, де треба виходити і грати. Всі команди зараз вміють грати в баскетбол. Так, Іспанія домінує, так у них добра школа та дуже гарний – найсильніший європейський чемпіонат, але ми повинні виходити і битися. У нас немає другого шансу. На цьому тренер не раз наголошував: потрібно давати агресію, треба чоловічий баскетбол. На жаль, ми з цим не впорались. Майже п'ять хвилин, і ця різниця в 20 очок – її дуже важко відіграти.

Другий матч? Я не думаю, що ми багато чого можемо змінювати. Треба виправити ці помилки, ці маленькі помилки, де ми залишали їх вільними, насамперед у володінні м'ячем. Десь це була надлишкова допомога. Ми у захисті старалися допомогти, але лишали вільні (зони для кидків), вони їх влучили та відчули цю впевненість. Думаю, нам треба бути більш сфокусованими. У нас немає часу щось виправити – лише цей склад, тому ми будемо налаштовуватися. З іспанцями потрібно 40 хвилин грати зосереджено, не давати жодної можливості їм для вільних кидків та особливо підбирань у нападі. Вони цим скористаються, і за це покарають.