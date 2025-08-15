Олег Шумейко

Центровий молодіжної збірної України та Монако Максим Кличко розповів в інтерв’ю blik.ua про травму, отриману на Євробаскеті:

Я травмувався перед останньою грою на Євробаскеті, тож не міг допомогти команді в інших іграх. Мені було дуже шкода, трошки злився через це. Але так буває. Це спорт.

Я поїхав додому, зробив усі обстеження. Надірвав 3 зв’язки в гомілкостопі правої ноги. Відразу почав проходити терапію, вправи для відновлення. З самого початку був налаштований якнайшвидше почати знову грати у збірній. Почав потихеньку тренуватися без контакту. Ну, там кидки й таке інше.

Зараз працюю 1 на 1 з Олександром Волковим. Волкова можу назвати своїм ментором, який допомагає розуміти баскетбол. Він також великий центровий.

Зможеш відновитися до початку сезону?

Думаю, так. Поки що прогрес добре йде. Набряку більше немає, біль мінімальний. Надіюсь, що уже за тиждень-два зможу грати через контакт. Тож сподіваюсь, що зможу відновитися вчасно.

І лікарі збірної теж такі прогнози дають?

В першу чергу все залежить від мене і від відновлення ноги. Але я оптиміст. Не хвилююсь про це, адже все йде в позитивний бік.

