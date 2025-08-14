«Є питання до Ломаченка». Максим Кличко – про улюблених боксерів
Центровий Монако Максик Кличко в інтерв’ю blik.ua назвав боксерів, які йому подобаються:
Звичайно, батя і дядько мій. Обидва вони є легендами. Усик теж. Дуже подобається, як він провів останній бій. Ломаченко також.
Якщо ти вже зачепив Ломаченка, то чи знаєш, яка у нього громадська позиція щодо України?
Знаю. Так собі ставлюсь до його поглядів… Є питання до нього. Хоча спортсмен він чудовий.
