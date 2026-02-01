Матч Дніпро – Харківські Соколи перенесено через повітряну тривогу
Фото: ФБУ
Матч регулярного чемпіонату Суперліги GGBET між Дніпром та Харківськими Соколами було призупинено й перенесено через повітряну тривогу. Повідомляє ФБУ.
Зустріч зупинили за 7 хвилин 47 секунд до завершення другої чверті — на той момент Дніпро впевнено лідирував із рахунком 35:11.
Причиною паузи стала тривала повітряна тривога в Дніпрі, після якої організатори ухвалили рішення про перенесення поєдинку.
Нову дату та час догравання матчу буде оголошено додатково.