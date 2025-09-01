Меджик Джонсон викликав найкращого баскетболіста в історії
Легенда Лейкерс згадав про багатьох гравців
близько 1 години тому
Член Зали слави баскетболу та п’ятикратний чемпіон НБА у складі Лос-Анджелес Лейкерс Меджик Джонсон в інтерв’ю на YouTube-каналі Dodger Blue назвав Майкла Джордана найкращим баскетболістом усіх часів.
Джонсон підкреслив унікальність Джордана, відзначивши його фізичну обдарованість, інтелект і тактичну майстерність. За його словами, після Джордана в розмові про велич можна згадати Леброна Джеймса та Карима Абдул-Джаббара з Лейкерс, а також Білла Расселла, чий рекорд у 11 чемпіонських титулів неможливо ігнорувати.
«Майкл поза конкуренцією. Його легендарний кидок у фіналі 1991 року проти нас, коли він у стрибку переложив м’яч із правої руки в ліву й точно влучив від щита, — це найвражаюче, що я бачив».
