Чикаго Буллз повертають легендарну чорну форму з епохи Джордана
У презентації взяв участь сам Денніс Родман
39 хвилин тому
У сезоні-2025/26 баскетбольний клуб Чикаго Буллз знову використовуватиме одну із найвідоміших варіантів ігрової форми в своїй історії — чорну з тонкими червоними смугами, яку асоціюють із епохою Майкла Джордана.
Оновлений дизайн представили в межах офіційної презентації за участі легендарного Денниса Родмана, а також нинішніх гравців команди — Кобі Уайта та Матаса Бузеліса.
Шульга уклав двосторонній контракт із Селтікс.
Поділитись