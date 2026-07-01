Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку проти команди Грузії у фінальному вікні кваліфікації на ЧС-2027.

Фахівець відзначив непередбачуваність суперника, проте наголосив, що для успішного результату українським баскетболістам необхідно концентруватися виключно на власних діях. Слова наводить Суспільне Спорт.

Я називаю такі команди, як Грузія, абсолютно непередбачуваними. У них є чотири лідери, але і кілька нових імен. Хлопці, які отримали досвід у Європі, перебувають там на хорошому рівні, вони будуть як джокери. Зазвичай, із лідерами проблем немає: ти знаєш, хто є хто, як они грають, що вони роблять — усе зрозуміло. Так само як і для них, напевно, зрозуміло, що робимо ми.

Мені взагалі байдуже на грузинів. Я знаю одне: наші хлопці мають зосередитися на нас і на наших речах в атаці, в захисті. Звісно, у Грузії хороша команда, хороші тренери, та досвідчений тренерський штаб, але мені байдуже.