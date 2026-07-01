«Знаю, як усе влаштовано в цьому бізнесі»: Михайлюк — про продовження співпраці з Ютою
Українець відреагував на гарантований контракт із командою
близько 2 годин томуПідписатися в
Український захисник Юти Святослав Михайлюк відреагував на рішення клубу продовжити з ним співпрацю на наступний сезон. Контракт 29-річного баскетболіста на сезон 2026/27 став повністю гарантованим.
Михайлюк зазначив, що спокійно ставився до ситуації навколо своєї угоди, оскільки добре розуміє специфіку внутрішніх процесів в НБА. Слова наводить Суспільне Спорт.
Мені все було зрозуміло. Я не думаю, що в мене виникли б якісь проблеми з кар’єрою. Я вже гравець із досвідом і знаю, як усе влаштовано в цьому бізнесі.
Україна втратила перевагу в 17 очок і поступилася Анголі на старті підготовки до ЧС-2027.