Міннесота розбила Юту Михайлюка, Сан-Антоніо завдав поразки Х’юстону
Денвер впорався з Голден Стейт без Каррі
близько 1 години тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Вашингтон – Клівленд 114:148 (26:39, 33:37, 27:33, 28:39)
Вашингтон: Макколлум 25, Сарр 20 + 4 блок-шоти, Джонсон 18, Керрінгтон 6 + 11 передач, Міддлтон 4 – старт; Кісперт 16, Уоткінс 6, Шемпені 6 + 11 підбирань, Вукчевич 4, Джонсон 4, Гілл 3, Беглі 2 + 7 підбирань, Уітмор 0, Райлі 0.
Клівленд: Мітчелл 24, Гарленд 20 + 9 передач, Е. Моблі 18 + 10 підбирань, Аллен 16 + 14 підбирань, Хантер 8 – старт; Проктор 17, Меррілл 14, Тайсон 10, Томлін 6, Ненс 5, Траверс 4, Брайант 4, Портер 2.
Орландо – Бостон 123:110 (38:25, 21:26, 25:29, 39:30)
Орландо: Ф. Вагнер 27 + 6 передач, Бейн 22 + 7 передач, Картер 18, Банкеро 15 + 9 підбирань, Саггс 14 – старт; Блек 13, да Сілва 11, Айзек 3, Бітадзе 0 + 7 підбирань, Джонс 0.
Бостон: Браун 32 + 9 підбирань, Прітчард 27, Уайт 16 + 10 передач, Майнотт 12 + 8 підбирань, Кета 5 + 8 підбирань – старт; Саймонс 11, Хаузер 3, Волш 2, Гарза 2, Гонсалес 0.
Атланта – Торонто 97:109 (26:26, 27:18, 24:29, 20:36)
Атланта: Джонсон 21 + 7 підбирань + 6 втрат, Александер-Уокер 20, Порзингіс 17 + 7 підбирань + 4 блок-шоти, Різаше 16, Деніелс 7 + 8 підбирань + 8 передач – старт; Уоллес 7, Оконгву 7+11 підбирань, Гуйє 2+7 підбирань, Крейчі 0.
Торонто: Інгрем 20, Барретт 19, Куїклі 18 + 6 передач, Барнс 14 + 10 підбирань, Пелтль 12 + 10 підбирань – старт; Мамукелашвілі 12, Дік 11, Мюррей-Бойлс 3, Волтер 0, Шед 0, Беттл 0.
Бруклін – Детройт 107:125 (29:27, 26:33, 19:34, 33:31)
Бруклін: Портер 28, Клауні 19, Клекстон 17 + 8 підбирань, Дьомін 8 + 7 передач, Менн 3 – старт; Вілсон 9, Шарп 7, Пауелл 6, З. Вільямс 6, Лідделл 2, Мартін 2, Етьєнн 0.
Детройт: Каннінгем 34 + 10 передач, Дюрен 30 + 11 підбирань, Томпсон 14, Д. Робінсон 7 + 8 передач, Стюарт 4 – старт; Леверт 10, Грін 8, Рід 6, Холланд 5, Клінтман 4, Дженкінс 3, Ланір 0.
Сан-Антоніо – Х’юстон 121:110 (23:25, 28:25, 35:32, 35:28)
Сан-Антоніо: Барнс 24, Шемпені 22 + 7 підбирань, Вембаньяма 22 + 8 підбирань, Вассел 15, Касл 14 + 13 передач + 5 втрат – старт; Маклафлін 9, К. Джонсон 8, Уотерс 3, Сохан 2, Олінік 2.
Х’юстон: Шенгюн 25 + 9 підбирань + 8 передач, Дюрент 24 + 8 втрат, Томпсон 14 + 7 підбирань, Окоги 12 + 5 перехоплень, Сміт 5 + 8 підбирань – старт; Шеппард 16+6 передач, Ісон 11, Адамс 3+8 підбирань, Тейт 0, Капела 0.
Мемфіс – Даллас 118:104 (34:24, 40:27, 28:29, 16:24)
Мемфіс: Морент 21 + 13 передач + 7 втрат, Джарен Джексон 17, Колдуелл-Поуп 12, Лендейл 11 + 7 підбирань, Уеллс 8 – старт; Кауард 21 + 9 підбирань, Альдама 16, Спенсер 12, В Вільямс 0, Смолл 0, Джексон 0, Кончар 0, Проспер 0, Холл 0.
Даллас: Крісті 18, Вашингтон 14, Флегг 12, Рассел 9, Геффорд 0 – старт; Маршалл 16+7 підбирань, Вільямс 11, Сіссе 10+8 підбирань, Харді 8, Нембхард 6, Пауелл 0, Калеб Мартін 0, Томпсон 0.
Майамі – Шарлотт 126:108 (53:33, 19:36, 22:19, 32:20)
Майамі: Пауелл 25, Віггінс 22, Ларссон 19, Мітчелл 9, Уейр 7 – старт; Хакес 18 + 8 підбирань + 9 передач, Фонтеккйо 11, Йовіч 10, Сміт 5.
Шарлотт: Кніппел 30 + 8 підбирань, Менн 20 + 9 підбирань + 7 передач, Бріджес 14 + 12 підбирань + 7 передач, Джеймс 10, Колкбреннер 10 + 4 блок-шота – старт; Діабате 10 + 11 підбирань, Макнілі 8, Коннотон 6, Сімпсон 1.
Мілуокі – Чикаго 126:110 (23:25, 30:27, 32:28, 41:30)
Мілуокі: Я. Адетокумбо 41 + 15 підбирань + 9 передач, Тернер 23 + 8 підбирань, Роллінз 20, Грін 6, Трент 5 – старт; Кузма 11 + 8 підбирань, Ентоні 11, Портіс 7, Коффі 2, Сімс 0.
Чикаго: Бузеліс 20 + 8 підбирань, Джонс 17, Гідді 16 + 7 підбирань + 14 передач, Вучевич 16, Окоро 6 – старт; Хертер 13, Досунму 7, Сміт 7, Вільямс 6, Террі 2, Філіпс 0.
Міннесота – Юта 137:97 (43:15, 36:30, 25:22, 33:30)
Міннесота: Едвардс 37, Макденіелс 22 + 7 підбирань, Рендл 19 + 10 підбирань + 12 передач + 7 втрат, Гобер 8 + 9 підбирань, Дівінченцо 3 – старт; Хайленд 12, Діллінгем 8, Кларк 6, Беранже 6, Міллер 6, Конлі 5, Рід 5, Інглс 0, Джузенг 0.
Юта: Джордж 18, Маркканен 12, Коллієр 10, Михайлюк 6, Нуркіч 3 – старт; Бейлі 12, Філіповські 9+10 підбирань, Андерсон 8, Сенсабо 5, Вільямс 5, Хендрікс 4, Клейтон 4, Харклесс 1, Лав 0.
Денвер – Голден Стейт 129:104 (32:21, 34:28, 33:28, 30:27)
Денвер: Йокіч 26 + 9 підбирань + 9 передач, Дж. Мюррей 23 + 8 передач, Гордон 18, К. Браун 12 + 7 підбирань, К. Джонсон 0 – старт; Валанчюнас 16, Вотсон 10, Хардуей 7, Б. Браун 6, Ннаджі 5, Стротер 4, Джонс 2, Пікетт 0, Тайсон 0.
Голден Стейт: Др. Грін 17, Батлер 16, Підземські 7, Кумінга 6 + 7 підбирань, Муді 2 – старт; Пост 14, Річард 12, Спенсер 10, Джексон-Девіс 9+7 підбирань, Хілд 8, Пейтон II 2, Сантос 1.
Сакраменто – Оклахома-Сіті 101:132 (32:30, 24:40, 27:28, 18:34)
Сакраменто: Вестбрук 24 + 9 передач + 7 втрат, Дерозан 18, Юбенкс 16, Лавін 9, Шредер 2 + 8 передач – старт; Монк 15, Рейно 8 + 10 підбирань, Ачіува 4, Елліс 3, Картер 2, Кліффорд 0.
Оклахома-Сіті: Хартенштайн 33 + 19 підбирань, Гілджес-Александер 30, Мітчелл 18 + 10 передач, Уоллес 15, Холмгрен 10 + 7 підбирань – старт; Джо 14, Джейлін Вільямс 6, Карузо 3, Дженг 3, Барнхайзер 0, Янгблад 0.
