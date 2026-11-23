Михайлюк – десятий гравець в історії НБА, що закинув 10 триочкових, вийшовши з лави
Українець переписав клубну історію Юти
Атакувальний захисник Юти українець Святослав Михайлюк став найрезультативнішим гравцем матчу проти Далласа (114:116).
Українець набрав 39 очок (12/23 з гри, 10/15 триочкові, 5/5 штрафні), зробив 5 підбирань та віддав 3 передачі за 32 хвилини на майданчику.
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Михайлюк став десятим гравцем в історії ліги (та першим в історії Джаз), хто розпочав матч на лаві запасних і влучив десять триочкових кидків. Рекорд за цим показником – 12 точних влучань Донієлла Маршалла в 2005 році.
10 триочкових – це другий найкращий показник за один матч в історії Юти. На першому місці Боян Богданович, який у 2022 році влучив 11 дальніх кидків проти Оклахоми.
Нагадаємо, Михайлюк встановив рекорд результативності серед українців в історії НБА.
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